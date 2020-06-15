Edirne girişinde güvenlik tedbirleri artırıldı
Kaynak: AA
Edirne'de, kente girişlerde güvenlik tedbirleri alındı.
Edirne gişelerinde jandarma ve polis ekiplerince sürücü ve yolculara GBT ile araçlara plaka sorgulaması yapılıyor.
Ekipler sürücülere kente geliş nedenlerini de sözlü olarak soruyor.
Kentin çeşitli noktalarında önlemler alan ekipler, Edirne F Tipi Cezaevi çevresinde de kontrollerini sürdürüyor.
Edirne Valiliğinden, HDP'nin Edirne'de toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığı bildirilmişti.
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