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27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:27:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:27:00

Düzenli spor yapmanın 7 faydası

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

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Hareketsiz yaşam hem bedenimizde hem de ruhumuzda olumsuz etkiler oluşturuyor.

Hareketsiz yaşam hem bedenimizde hem de ruhumuzda olumsuz etkiler oluşturuyor.

Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için düzenli spor yapmayı alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Spor yapmanın yedi faydasını sizler için derledik.

Düzenli spor yapmanın 7 faydası;

1. Enerji verir

2. Cildi güzelleştirir

3. Uyku kalitesini arttırır

4. Stres seviyesini düşürür

5. Metabolizma hızını artırır

6. Formda kalmanızı sağlar

7. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyi hissettirir

Etiketler : spor sağlık yaşam denge hareket hareketsizyaşam
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