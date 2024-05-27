Hareketsiz yaşam hem bedenimizde hem de ruhumuzda olumsuz etkiler oluşturuyor.

Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için düzenli spor yapmayı alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Spor yapmanın yedi faydasını sizler için derledik.

Düzenli spor yapmanın 7 faydası;

1. Enerji verir

2. Cildi güzelleştirir

3. Uyku kalitesini arttırır

4. Stres seviyesini düşürür

5. Metabolizma hızını artırır

6. Formda kalmanızı sağlar

7. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyi hissettirir