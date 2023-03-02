Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kaynak: AA
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Orhangazi ve Çavuşlar mahallelerinde düzenlenen operasyonda zanlılar F.G, A.D ve M.O. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda farklı çeşitlerde ve miktarlada uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2135 lira ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu arada şüphelilerden temin gerçekleştiren 5 kişiye, uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı.
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