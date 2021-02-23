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23 Şubat 2021 Salı 18:13:00 - Güncelleme:23 Şubat 2021 Salı 18:13:00

Düzce'de sahillerdeki atıkları temizleyen emekli öğretmen duyarlılık örneği sergiliyor

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mehmet Berber, çevreye duyarlılık konusunda farkındalık oluşturmak için kendi imkanlarıyla plaj temizliği yapıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinin mavi bayraklı plajlarından Çuhallı'da, dalgaların sürüklediği plastik ve metal atık, ayakkabı, ağaç parçaları ve yosunları gören emekli öğretmen Mehmet Berber, tırmıkla temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Mehmet Berber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Plajlardaki atıklardan rahatsız olduğunu belirten Berber, "Görüntü kirliliğini sevmiyorum. Plajların temizlenmesine katkım olunca mutluluk duyuyorum. Çevre temizliği çok önemli. Hiç kimse temizlik yaptığı için küçük düşmez." diye konuştu.

Berber, her duyarlı vatandaşın çevreyi temiz tutması gerektiğini vurguladı.

Etiketler : Düzce Berber Akçakoca ilçesi
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