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02 Aralık 2022 Cuma 22:08:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 22:08:00

Düzce'de 3,6 büyüklüğünde deprem

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Düzce'de 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 21.49'da yaşanan sarsıntı, 10,78 kilometre derinde kaydedildi.

Etiketler : düzce şiddet deprem
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