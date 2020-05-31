Düzce Valiliği 2 ilçede giriş çıkış yasağını kaldırdı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında gündemdeki konuları görüşmek üzere 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.



Toplantıda, Akçakoca ilçesinde giriş çıkışların sınırlandırılmasına ilişkin 10 Nisan'da alınan karar, 1 Haziran itibarıyla kaldırıldı.

Akçakoca'da sahil bandında ise kapalı olan yürüyüş yolu, sosyal mesafe kuralına uyulması şartıyla yeniden açıldı.

Ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda 16 Nisan'da alınan 19 No'lu kararla uygulanan Yığılca ilçesindeki giriş ve çıkış sınırlandırması da 1 Haziran itibarıyla sonlandırıldı.