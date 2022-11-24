Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 1 milyon lira kaynak

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 1 milyon lira kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaraları birlikte sardıklarını kaydetti.

Yanık, "Düzce'de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelerdeki tespit çalışmaları tamamlanana kadar ilk etapta temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına toplam 1 milyon lira kaynak aktardık." dedi.