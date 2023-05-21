Duygusal dengeyi sağlamak için çocuklar da meditasyon yapmalı

Öğretmen cevap verir: "Çok basit: Yürürken yürüyorum, yemek yerken yemek yiyorum, biriyle konuşurken sadece o kişiyle konuşuyorum, çalışırken çalışıyorum, yoga yaptığımda da yoga yapıyorum... Hepsi bu."



Öğrenci, "Ama ben de aynısını yapıyorum: Yürüdüğümde yürüyorum, yemek yerken yemek yiyorum..."

Öğretmen yanıtlar: "Bu doğru değil... Yürürken işinizi düşünürsünüz. Çalışırken tatilinizi düşünürsünüz. Tatildeyken evinizi düşünürsünüz. Evde olduğunuzda yogayı düşünürsünüz. Yoga yaparken yemek düşünürsünüz. Ne yaparsan yap aslında orada değilsin, aklın başka yerde ve bu yüzden mutluluk senden kaçıyor. Mutluluk tam burada ve şimdi hem içinizde, hem dışınızda, hem de etrafınızda. Halbuki siz onu deneyimlemek için burada değilsiniz."

İşte o zaman öğrenci, sırrı anladı. Benim de meditasyonu keşfetme yolculuğum ustamdan aldığım eğitimle oldu.

Günümüzde hayatın hızlı akışı ve yoğunluğu hepimizi etkilemektedir. Evde, okulda, işte bolca sorumluluk ve zamana karşı bir yarış olan düzende anı yaşamak kimi zaman unutuluyor. Bu stresli düzende beyin yapımız olumsuz etkilenebiliyor.

Fakat ufak bir dokunuş ile yani meditasyonu günlük rutinlerimize eklediğimizde ve alışkanlık haline getirdiğimizde bu durumu düzeltmek mümkün hem de çocuklarımızın da hayatına olumlu etkisi bulunmaktadır.

Meditasyon, zihni odaklamak, sakinleştirmek ve iç huzuru bulmak amacıyla bilinçli bir şekilde yapılan bir pratiktir. Meditasyon, zihinsel farkındalığı artırırken aynı zamanda stresi azaltmaya, konsantrasyonu güçlendirmeye ve zihinsel dengeyi sağlamaya yardımcı olabilir.

Bu hafta yazımda farklı bir bakış açısına değinmek istiyorum. Yetişkinler için meditasyonun faydalarına değil; çocuklarımızın da meditasyon yapabileceğini ve bir çok faydasının olduğunu üzerine yazmak istiyorum.

Tronick ve Gianino (1986), çocukların kendilerini sakinleştirme becerisiyle doğduklarını keşfetti. Aslında bebekler dakikada birkaç kez bunu yapmaktadırlar. Bu anlamda meditasyon, çocukların doğalarında var olan kendisini sakinleştirme becerisini kaybetmemelerine ve güçlendirmelerine yardımcı olabilir. Çocukların duygusal dengeleri söz konusu olduğunda, kendini sakinleştirme becerisi hem gelecekleri hem de şimdiki hayatları için oldukça önemlidir.

Bir çocuğa meditasyon yapmayı öğretmek, onunla çok özel bir bağ kurmanın yoludur. Çocukluk, öğrenmenin ve hayal etmenin zamanıdır ve meditasyon aracılığıyla çok küçük çocukların bile zihinsel yetenekleri gelişebilir.

Meditasyon, çocukların stresi azaltmalarına, duygusal dengeyi sağlamalarına ve konsantrasyon becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Çocuklar meditasyonu öğrenirken, öğretmenleri veya ebeveynleri tarafından yönlendirilmeleri önemlidir. Başlangıçta kısa süreli ve basit meditasyon seanslarıyla başlamak en iyisidir. Çocukların yaşlarına ve dikkat sürelerine uygun meditasyon egzersizleri seçmek önemlidir.

Çocuklar için meditasyonun bazı faydaları şunlardır:

1. Stres azaltma: Meditasyon, çocuklara stresle başa çıkma becerilerini öğretir. Düzenli meditasyon uygulamasıyla çocuklar daha sakin ve dengeye sahip olabilirler.

2. Dikkat ve konsantrasyon: Meditasyon, çocukların dikkatlerini toplamalarına ve konsantre olmalarına yardımcı olur. Bu, okul performansı ve öğrenme becerileri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

3. Öz farkındalık: Meditasyon, çocukların kendilerini daha iyi anlamalarına ve duygusal farkındalık geliştirmelerine yardımcı olur. Kendi duygularını tanımak ve yönetmek konusunda daha iyiler.

4. Empati ve bağışlama: Meditasyon, çocukların empati kurma ve başkalarını anlama becerilerini geliştirebilir. Aynı zamanda bağışlama ve hoşgörü gibi değerleri öğretebilir.

5. Uyku düzeni: Meditasyon, çocukların daha iyi uyumasına yardımcı olabilir. Gece uykusu için rahatlama ve zihni sakinleştirme sağlar.

Çocuklar için meditasyon uygulamaları genellikle oyunlar, hikayeler veya görsel imgelerle desteklenir. Örneğin, çocuklara odaklanmaları için nefeslerini saymaları veya hayal güçlerini kullanarak kendilerini sakin bir yerde hayal etmeleri söylenebilir.

Sonuç olarak, meditasyon çocuklar için stresi azaltma, dikkat ve konsantrasyonu geliştirme, öz farkındalığı artırma, empati kurma becerilerini geliştirme ve uyku düzenini iyileştirme gibi birçok fayda sağlayabilir. Çocukların meditasyonu öğrenirken uygun rehberlik ve destek sağlanmalıdır.

Kimya Çiftçi Dumlu / Sosyolog-Aile Danışmanı