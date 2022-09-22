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22 Eylül 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 18:00:00

Duvarlara hayat veren temizlik işçisi

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Şırnaklı Mehmet Aydın, terör nedeniyle 1987 yılında ailesiyle önce Cizre'ye daha sonra İstanbul'a taşındı. Küçük yaştan itibaren resim yapan Aydın, 1998'de İstanbul'da ilk kişisel resim sergisini açtı.

Şırnaklı Mehmet Aydın, terör nedeniyle 1987 yılında ailesiyle önce Cizre'ye daha sonra İstanbul'a taşındı. Küçük yaştan itibaren resim yapan Aydın, 1998'de İstanbul'da ilk kişisel resim sergisini açtı.

Yıllar sonra Cizre'ye dönen Aydın, 2011 yılında belediyede taşeron işçi olarak çalışmaya başladı. Resme olan kabiliyeti fark edilen Aydın, 4 aydır Cizre'deki duvarlara ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini resmediyor.

Cizre Belediyesinin 11 yıllık temizlik işçisi 42 yaşındaki Mehmet Aydın, resim yeteneğiyle ilçenin duvarlarını tuvale dönüştürdü.

Etiketler : Şırnaklı Mehmet Aydı cizre duvar boya
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