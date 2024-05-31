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31 Mayıs 2024 Cuma 13:45:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2024 Cuma 13:45:00

Duvar kırdı, market soydu! Yorulan hırsız sonra bakın ne yaptı?

Kaynak: DHA

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Adana'da kimliği belirsiz kişi, duvarını kırıp girdiği marketten 60 bin lira değerinde ürün ve nakit para çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 60 yaşlarındaki şüphelinin, yorulduğunda meyve suyu içip dinlendiği görüldü. Market sahibi Zekiye Ergin (25), şüphelinin yakalanıp, zararının giderilmesini istedi.

Adana'da kimliği belirsiz kişi, duvarını kırıp girdiği marketten 60 bin lira değerinde ürün ve nakit para çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 60 yaşlarındaki şüphelinin, yorulduğunda meyve suyu içip dinlendiği görüldü. Market sahibi Zekiye Ergin (25), şüphelinin yakalanıp, zararının giderilmesini istedi.

Olay, önceki gece Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, Zekiye Ergin'in eşiyle işlettiği marketin duvarını balyozla kırıp içeri girerek hırsızlık yaptı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen çift, yaklaşık 60 bin lira değerinde ürünlerinin ve kasadaki bir miktar paranın çalındığını görünce polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen çift, 60 yaşlarında bir erkeğin yaya olarak gelip duvarı kırdıktan sonra içeri girdiğini, çok sayıda sigara paketini çaldıktan sonra dolaptan aldığı meyve suyunu içip bir süre dinlendikten sonra da başka bir çuvala çay doldurup iş yerinden ayrıldığını fark etti. Ergin ailesi olayın ardından delinen duvarı yeniden beton dökerek onardı.

"MEYVE SUYUNUN DA EN UCUZUNU İÇMİŞ"

Duvarın kırılmasıyla da ekstra zarara uğradığını belirten Zekiye Ergin, "Yıllardır burayı işletiyoruz ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. İş yerimizin duvarı, binanın merdiven dairesinde bulunuyor. Binanın kapısı gece kilitli değilken merdiven dairesine girip, duvarı balyozla kırıp içeri girmiş. Binada kayınvalidem oturuyor. Gece balyoz seslerini duymuş ama karşıda inşaat çalışması var, gece de çalışıyorlar zannetmiş. Normalde kuyumcuları bu yöntemle soyduklarını duymuştum. Yaşlı adam hem hırsızlık yapmış hem de dinlenip meyve suyunu yudumlamış. Sinirden gülüyorum. Dakikalarca uğraşıp 60 bin lira değerinde sigara başta olmak üzere değerli ürünleri çalmış. Sadaka kutusundaki paraya dokunmamış, Allah korkusu olan hırsızmış. Meyve suyunun da en ucuzunu içmiş sağ olsun. İş yerinde güvenlik kameralarımız, alarm sistemlerimiz var. Alarm o sıralarda arızalıydı yoksa bu kadar rahat hırsızlık yapamazdı. Bu olaydan sonra tüm güvenlik sistemlerimizi yeniledik, güçlendirdik. Şahsın bir an önce yakalanıp zararımızın giderilmesini istiyoruz" dedi.

Etiketler : adana market hırsız
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