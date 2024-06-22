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22 Haziran 2024 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:22 Haziran 2024 Cumartesi 16:30:00

Duş başlığı nasıl temizlenir? Bu yöntemle kireç ve kirler yok oluyor

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Duş başlığı nasıl temizlenir? sorusu pek çok insan tarafından araştırılıyor. Çünkü kullanıma ve zamana bağlı olarak duş başlığında kireç ve kir oluşabilir. Öte yandan bu noktada tercih edilecek bir yöntem, kireç ve kiri pratik bir şekilde temizleyebiliyor. İşte detaylar…

Duş başlığı nasıl temizlenir? sorusu zaman zaman birçok insan tarafından araştırılabiliyor. Çünkü duş başlığında zamana ve kullanıma bağlı olarak kir ve kireç oluşabilir. Ayrıca oluşan kireç ve kir, görüntü açısından rahatsızlık verebilir. Bunun yanı sıra su akışında problemlere sebep olabilir. Tüm bunların sonucunda ise, ''Duş başlığı nasıl temizlenir?'' sorusu merak edilebiliyor. Peki, duş başlığı nasıl temizlenir?

DUŞ BAŞLIĞI NASIL TEMİZLENİR?

Duş başlığı, beyaz sirke ve su ile pratik bir şekilde temizlenebiliyor. Üstelik bu yöntem sayesinde kireç ve kir adeta yok oluyor. İşte söz konusu yöntemin uygulanışı;

· Duş başlığının sığacağı büyüklükte bir poşetin içine beyaz sirke ve su ilave edilir. Ayrıca beyaz sirke suya göre daha fazla olur.

· Ardından poşetin içine temizlenmesi gereken duş başlığı yerleştirilir ve bir ip veya paket lastiği ile tutturulur.

· Sonra bu şekilde ortalama 1 saat bekletilir.

· Süre tamamlanınca uygun bir sünger ile ovalanarak temizlenir.

· Bu işlemin sonucunda kireç ve kirin adeta yok olduğu görülebilir.

Not: Duş başlıklarının üretim malzemesi farklı hassasiyet gösterebilir. Bu sebeple yukarıdaki yöntem mevcut duş başlığına zarar verebilecek nitelikteyse, uygulanması tavsiye edilmez.

Etiketler : duş başlığı nasıl temizlenir duş başlığı temizleme
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