'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu

'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu

Çayırova ilçesinde 'DUR' ihtarına uymayan bir otomobil ile polis ekipleri arasında 23 Şubat tarihinde kovalamaca yaşanmıştı.

Şüpheli sürücünün kullandığı araç, takip sırasında polis memuru Hıdır Canoluk'a çarpmıştı.

Tedavisi 8 gündür süren Canoluk, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli sürücü ve kendisine kaçmasında yardımcı olan 4 zanlı yakalandı.

5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.