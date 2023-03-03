'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu
Kaynak: TRT Haber
Kocaeli'de geçtiğimiz hafta meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Hıdır Canoluk, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Çayırova ilçesinde 'DUR' ihtarına uymayan bir otomobil ile polis ekipleri arasında 23 Şubat tarihinde kovalamaca yaşanmıştı.
Şüpheli sürücünün kullandığı araç, takip sırasında polis memuru Hıdır Canoluk'a çarpmıştı.
Tedavisi 8 gündür süren Canoluk, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.
BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüpheli sürücü ve kendisine kaçmasında yardımcı olan 4 zanlı yakalandı.
5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
- Papağan dostuyla enkazda tanıştılar
- Depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor
- Sahiplerine kavuşacakları günü bekliyorlar
- Kelimelerin etkisinin farkında olunmalı
- Baharın müjdeleyicisi 'cemre' yarın toprağa düşecek
- Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kazalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı