Dünyayı gezen çift Türkler'e hayran kaldı

Fransa'dan 1,5 yıl önce bisikletlerle yola çıkarak 14 bin kilometre yol gelen Fransız François (38) ve Sandrine Hassane (40) çifti, aylar süren yolculuğun ardından Antalya'ya ulaştı. Türkiye'de 10'dan fazla şehir gezen ve Türkler'e hayran kalan çift, "Çaya davet edilmek gerçekten çok güzel" dedi.



Çift Antalya'ya kadar 17 ayda yaklaşık 14 bin kilometre yol gitti. Antalya'dan yola çıkan çiftin yeni hedefi ise Akdeniz ve Ege sahilini takip ederek Fransa'ya ulaşmak. Ziyaretlerinde Türkiye'ye hayran kaldıklarını belirten çift, "Türkiye'nin çok güzel bir doğası var; dağlar, kanyonlar, şelaleler. Ayrıca zengin bir tarih; Roma kalıntıları, eski medrese ve kervansaray. Ama biz bisikletçiler için en iyisi insanlar. Çok misafirperver insanlarla tanışıyoruz. Ve özellikle dışarısı soğukken, bir ateşin etrafında, çaya davet edilmek gerçekten çok güzel. Konyaaltı sahilinde bulunan bisikletçi şeridi harika" sözlerine yer verdi.