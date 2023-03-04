Dünyanın ilk fenomeni: İnternet Mahir

Hayranları tarafından kendisine verilen "İnternet Mahir" lakabıyla ünlenen Mahir Çağrı, sınırlı sayıda web sitesinin bulunduğu ve sosyal medya uygulamalarının olmadığı 90'lı yıllarda ikissyou.org adıyla açtığı ve ziyaretçilerini "I kiss you" sloganıyla karşıladığı kişisel web sitesiyle dünya çapında internet fenomeni olmayı başardı.



Günlük yaşamından kesitler paylaştığı sitesinde ziyaretçi sayısı hızla artan Çağrı, 2001 yılında web sitesi en çok ziyaret edilen kişi olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi. David Bowie, Julia Roberts, Meg Ryan gibi birçok ünlü hayranı da olan İnternet Mahir, gittiği her ülkede halkın yoğun ilgisi ile karşılaştı.