VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
Papağan dostuyla enkazda tanıştılar
Depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor
İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
Mucize adası Bali'yi seviyoruz
Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
Hayallere sanatsal dokunuş
Hürrem Erman bana babalık yaptı
iPhone 15'te butonlar dokunmatik olacak
Sahiplerine kavuşacakları günü bekliyorlar
İki ülkenin iyilik elçisi
Oscar dağıtacaklar
Tom Sizemore hayatını kaybetti
Billie Eilish: Sosyal medya kullanmıyorum
Keyfi yok
Gün birlik olma günü
Hırkanın geliri depremzedelere
1 milyon seyirciyle komedi rekoru
Gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü hatırlattı
Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor
Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Pakistan'da polis eski Başbakan Han'ı gözaltına almak için evine gitti
04 Mart 2023 Cumartesi 14:32:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 14:32:00

Dünyanın ilk fenomeni: İnternet Mahir

ABONE OL

Hayranları tarafından kendisine verilen "İnternet Mahir" lakabıyla ünlenen Mahir Çağrı, kişisel web sitesiyle dünya çapında internet fenomeni olmayı başardı.

Hayranları tarafından kendisine verilen "İnternet Mahir" lakabıyla ünlenen Mahir Çağrı, sınırlı sayıda web sitesinin bulunduğu ve sosyal medya uygulamalarının olmadığı 90'lı yıllarda ikissyou.org adıyla açtığı ve ziyaretçilerini "I kiss you" sloganıyla karşıladığı kişisel web sitesiyle dünya çapında internet fenomeni olmayı başardı.

Günlük yaşamından kesitler paylaştığı sitesinde ziyaretçi sayısı hızla artan Çağrı, 2001 yılında web sitesi en çok ziyaret edilen kişi olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi. David Bowie, Julia Roberts, Meg Ryan gibi birçok ünlü hayranı da olan İnternet Mahir, gittiği her ülkede halkın yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Etiketler : internet mahir mahir çağrı fenomen

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX