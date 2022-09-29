VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye, 2022-2024 döneminde UAEA Yönetim Kurulunda görev alacak
İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davaya devam edildi
Araştırma: Kovid-19'un genç yetişkinlerde kişilik değişikliklerine yol açtığı gözlendi
Ankara Etlik Şehir Hastanesi hastalara hizmet vermeye başladı
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, 4 Ekim'de yapılacak
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
New York borsası düşüşle açıldı
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daraldı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a davet: Problemleri çözelim
EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının süresini 6 ay uzattı
AB ülkeleri enerji krizini görüşmek üzere yarın toplanacak
"Muhalefet bloku, ortak fikir etrafında toparlanamamaları nedeniyle bir araya geliyor ve dağılıyor"
Yunanistan, Fransız TotalEnergies firmasıyla doğal gaz temini için anlaşma imzaladı
Bulgaristan, Ukrayna'nın ağır silah yardımı talebini yeniden reddetti
Bakan Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz
"Demir Pençe" tugayında sancak töreni
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm nedeninin "yaşlılık" olduğu açıklandı
4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te başladı
Rum bakan ve milletvekillerine tepki
"Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı Projesi'nde 26 bin 316 metrelik tünel kazısını tamamladık"
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin tona yakın fındık aldıklarını açıkladı
Rusya: Ukrayna'da 80 kadar yabancı paralı savaşçıyı yok ettik
Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar ele geçirildi
Arnavutluk Başbakanı Rama, Bayraktar SİHA'ların çok yakında hizmete gireceğini söyledi
29 Eylül 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 16:00:00

Dünyanın en uzun boylu kadınının hayali gerçek oldu: İlk kez uçağa bindi

ABONE OL

"Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan Rumeysa Gelgi, hem Guinnes ile yapacağı iş birliği hem de mesleki kariyerini geliştirmek için ABD'ye seyahat etmek istedi.

"Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan Rumeysa Gelgi, hem Guinnes ile yapacağı iş birliği hem de mesleki kariyerini geliştirmek için ABD'ye seyahat etmek istedi.

Hastalığı nedeniyle uzun süre oturarak seyahat etmesi mümkün olmayan Rumeysa için THY yetkilileri uçakta 6 koltuğu sedye haline getirdi. 2 metre 15 cm boyuyla beş kez rekorlar kitabına giren Rumeysa büyük mutluluk yaşadı.

Uçuş öncesinde İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Gelgi, boyu ve rahatsızlıkları nedeniyle sedye ve refakatçi yardımıyla seyahat edebildiğini, bu nedenle sorunlar yaşadığını dile getirerek, THY'nin kendisine her türlü desteği sağladığını söyledi. İlk kez uçağa bineceği için çok heyecan duyduğunu, bu uçuşun kendisi gibi sedye ihtiyacı olan hastalar için önemli olduğunu anlatan Gelgi, "Bu benim hem ilk uçak yolculuğum hem de ilk yurt dışına çıkışım olacak. Fakat sadece benim için değil bu yolculuğun birçok kişi için ilk olacağını düşünüyorum. Çünkü sizlerin de bildiği üzere sedyeli bir yolcu olarak seyahat etme opsiyonu normalde ciddi rahatsızlıkları bulunan yani yoğun bakımdan yoğun bakıma, hastaneden hastaneye sevk edilen, ambulans ihtiyacı duyan hastalar için kullanılan bir opsiyon. Fakat benim skolyoz yani omurga eğriliği rahatsızlığım gereği uzun süreli oturamama durumum olduğu için ben sedyeyle uçmak durumunda kaldım." dedi. Gelgi, daha önce turist olarak başka bir ülkeye seyahat eden bir yolcu için böyle bir prosedür uygulandığını zannetmediğini kaydederek, "Bu yüzden bu yolculuğun sonrasında bu şekilde oturamama problemi olan yolcular için de prosedürlerin de kolaylaşmasını umut ediyorum." diye konuştu. - "Orada kariyerimle ilgili fırsatları değerlendireceğim" THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve diğer THY yetkililerine teşekkür eden Gelgi, şunları kaydetti: "Sedyeli yolcu olarak seyahat etmek başlangıçta biraz meşakkatli bir prosedürdü. Fakat başta Sayın Ahmet Bolat, sonrasında Yahya Üstün, İsmail Velioğlu ve Ramazan Yaşar beyefendilerin özel ilgileri sayesinde tüm detaylar kolaylıkla halledildi. Kendilerine bir kez daha çok teşekkür ediyorum. THY'nin sponsorluğu sayesinde refakatçim annemle seyahat ediyoruz. Amerika'ya birden fazla amaç için gidiyorum. İlk olarak ziyaret, aynı zamanda mesleki kariyerimi ilerletmek. Aynı zamanda orada bulunduğum süre içerisinde Guiness ile çok güzel bir iş birliğimiz olacak. Asıl mesleğim, teknoloji sektöründe çalışıyorum. San Francisco'ya gidiyorum. Orası teknoloji şirketleriyle ünlü bir şehirdir. Orada kariyerimle ilgili fırsatları değerlendireceğim." Rumeysa Gelgi ile refakatçisi olan annesi Safiye Gelgi, havalimanında bagaj ve pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından THY'nin San Francisco tarifeli seferiyle ABD'ye hareket etti.

Etiketler : Dünyanın en uzun boylu kadını THY Safiye Gelgi Rumeysa Gelgi
Can'dan kapanış

Can'dan kapanış
Eşiyle birlikte son sahnesi

Eşiyle birlikte son sahnesi
Rapten nefret ediyorum

Rapten nefret ediyorum
Doğum günü şıklığı

Doğum günü şıklığı
Konserde zorlandı

Konserde zorlandı
Kimsenin koltuğunda gözüm yok

Kimsenin koltuğunda gözüm yok
Evleniyorlar

Evleniyorlar
17'nci yıl kutlaması

17'nci yıl kutlaması
İngilizceleri yeterli değildi

İngilizceleri yeterli değildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes