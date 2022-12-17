Dünyanın en kısa erkeği unvanı el değiştirdi

Dünyanın en kısa erkeği unvanı el değiştirdi

İran'da yaşayan Afshin Esmaeil Ghaderzadeh, "dünyanın en kısa erkeği" unvanını aldı. 2002 doğumlu Afshin'in 65,24 santimetrelik boyu, Guinness Rekorlar Kitabı ekipleri tarafından tescil edildi. Rekorun önceki sahibi, Kolombiyalı Edward Hernandez'di. Hernandez'in boyu, 72,10 santimetre olarak kayıtlara geçmişti.



İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Bukan'da dünyaya gelen Afshin Esmaeil Ghaderzadeh, fiziksel durumu nedeniyle eğitim alamamış. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan baba Ghaderzadeh, "Tedaviler ve oğlumun fiziksel zayıflığı, okumayı bırakmasının nedeniydi. Zihinsel sorunu yok." ifadelerini kullandı.

