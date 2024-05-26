Dünyanın en iyisi iki Türk pidesi oldu

Dünyanın en iyisinde iki Türk pidesi yer aldı

Dünyanın en popüler yemek sitelerinden TasteAtlas sitesi, dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı. Listenin zirvesinde Türkiye'den Bafra ve Samsun pidesi yer aldı.

TasteAtlas sitesinin dünyanın en iyi ekmekleri sıralamasının ilk 10'u şöyle oldu:

1.Bafra Pidesi 2.Samsun Pidesi 3.Roti Canai (Malezya) 4.Butter Garlic Naan (Hindistan) 5.Pan de bono (Kolombiya) 6.Qutab (Azerbaycan) 7.Amritsari kulcha (Hindistan) 8.Naan (Hindistan) 9.Piadina Romagnola (İtalya) 10.Pao de queijo (Brezilya) Listede gözleme 38'inci, ramazan pidesi 432üncü, Terme Pidesi ise 64'üncü sırada yer aldı.

BAFRA PİDESİ



SAMSUN PİDESİ