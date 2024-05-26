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26 Mayıs 2024 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2024 Pazar 15:00:00

Dünyanın en iyisinde iki Türk pidesi yer aldı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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TasteAtlas sitesi, dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı. Zirvede Türkiye'den Bafra ve Samsun pidesi yer aldı.

Dünyanın en popüler yemek sitelerinden TasteAtlas sitesi, dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı. Listenin zirvesinde Türkiye'den Bafra ve Samsun pidesi yer aldı.

TasteAtlas sitesinin dünyanın en iyi ekmekleri sıralamasının ilk 10'u şöyle oldu:

1.Bafra Pidesi 2.Samsun Pidesi 3.Roti Canai (Malezya) 4.Butter Garlic Naan (Hindistan) 5.Pan de bono (Kolombiya) 6.Qutab (Azerbaycan) 7.Amritsari kulcha (Hindistan) 8.Naan (Hindistan) 9.Piadina Romagnola (İtalya) 10.Pao de queijo (Brezilya) Listede gözleme 38'inci, ramazan pidesi 432üncü, Terme Pidesi ise 64'üncü sırada yer aldı.

BAFRA PİDESİ

SAMSUN PİDESİ

Etiketler : bafra pidesi samsun pidesi ekmek taste atlas
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