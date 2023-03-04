Dünyanın en iyi sandviçi Türkiye'den çıktı

Yerel ve geleneksel yemeklerin keşfedilmesini hedefleyen TasteAtlas, dünyanın en iyi sandviçlerini seçti. İlk sırayı 5 üzerinden 4.7 alan 'Tombik' sandviçiyle Türkiye aldı. Listede diğer bir Türk lezzeti Kumru da 16. sırada yer aldı.

1. TOMBİK, TÜRKİYE: Pide ekmeği döner etiyle dolduruluyor. Ekmeğin dışı çıtır çıtır iken iç kısmı yumuşacık bırakılıyor. İçine ise domates, soğan, marul gibi sebzelerle çeşitli soslar eklenebiliyor.

2. BUTIFARRA, PERU: Haşlanmış domuz bacağı, sarımsak, yağ, aji biberi ve kırmızı biberden yapılan jamón del pais, butifarra'dan oluşan sandviç, doğum günü partilerinin ve tipik Peru kahvaltılarının olmazsa olmazlarından.

3. SANDWICH DE LOMO, ARJANTİN: İnce dilimlenmiş lomo bifteği, domates, soğan, marul, mayonez, et sosu, jambon, peynir ve yumurta ile doldurulan sandviç Arjantin ve Uruguay'da popüler.

4. SPIEDIE, ABD: New York'a özgü bu lezzet, marine edilmiş tavuk, domuz ya da kuzu eti ile yapılıyor.

5. BANH MA HEO QUAY, VİETNAM: Ana malzeme olarak kavrulmuş domuz eti içeren bu geleneksel lezzet, mayonez, havuç turşusu, salatalık, kişniş ve frenk soğanıyla süsleniyor.