Dünyanın en güçlü adamlarının yarışı
12 sporcunun tırı çekme yarışını onlarca yerli ve yabancı seyirci izledi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı MLO Strongman Champions League (SCL) dünya finalleri ikinci gününde yarışmacılar tonlarca ağırlığa sahip tır çekme yarışı izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. 12 sporcunun tırı çekme yarışını onlarca yerli ve yabancı seyirci izledi.
- Motokurye, 'yol verme' kavgasında öldürüldü: 1 şüpheli tutuklandı
- Niğde'de 2 milyon 100 bin dolu makaron ele geçirildi
- Mantardan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
- 'Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun' tatbikatının detayları açıklandı
- Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
- TEM Otoyolu'nda seyir halinde şakalaşan motosikletlilerden biri kaza yaptı, 2 kişi yaralandı