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02 Haziran 2024 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:02 Haziran 2024 Pazar 14:00:00

Dünyanın en görkemli 5 şatosu!

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

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Yapıldıkları dönemde bulundukları bölgenin, siyasi, ekonomik ve idari merkezi olan şatolar, günümüzde müze, lüks otel veya arşiv binası gibi farklı işlevlerde kullanılıyor.

Dünyanın en görkemli 5 şatosunu sizler için derledik.

1.Chambord Şatosu, Fransa

2. Neuschwanstein Şatosu, Almanya

3. Egeskov Şatosu, Danimarka

4. Bled Şatosu, Slovenya

5. Chillon Şatosu, İsviçre

Etiketler : şato tarih kültür tarihiyapı
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