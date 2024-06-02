02 Haziran 2024 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:02 Haziran 2024 Pazar 14:00:00
Dünyanın en görkemli 5 şatosu!
Kaynak: Özge Çelikbaşlı
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Yapıldıkları dönemde bulundukları bölgenin, siyasi, ekonomik ve idari merkezi olan şatolar, günümüzde müze, lüks otel veya arşiv binası gibi farklı işlevlerde kullanılıyor.
Dünyanın en görkemli 5 şatosunu sizler için derledik.
1.Chambord Şatosu, Fransa
2. Neuschwanstein Şatosu, Almanya
3. Egeskov Şatosu, Danimarka
4. Bled Şatosu, Slovenya
5. Chillon Şatosu, İsviçre