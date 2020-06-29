  • BIST
    115794
  • Dolar
    6,8558
  • Euro
    7,7329
  • Altın
    390,1890
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 4. Brüksel Konferansı'na katılacak
İngiltere Futbol Federasyonu küçülmeye gidiyor
Elektronik eşyalar kişisel veriler korunarak geri dönüştürülüyor
Trump'tan ırkçı sloganlı skandal paylaşım
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Etiyopya, anlaşma olmasa da Hedasi Barajı'nın doldurulacağını açıkladı
MSB'den sınırlarda kaçakçılık açıklaması:
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Karasularımıza yönelik ihlallere izin vermeyeceğiz
Filistin Başbakanı: İlhakın her şeklini reddediyoruz
Bakan Akar'dan Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması: Tarihe altın harflerle geçecek!
Bankacılık sektörünün aktifleri 5,3 trilyon liraya yaklaştı
'Dünyanın en derin ikinci kanyonu' yeni yürüyüş yoluyla ziyaretçilerini cezbedecek
Alman polisi çocuk istismarı şüphesiyle 30 bin kişi hakkında soruşturma başlattı
Başkan Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü
Bakan Koca: İşi sıkı tutmaya devam edelim
Kovid-19 nedeniyle Filistin'in Beytullahim kenti giriş-çıkışlara kapatıldı
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Kastamonu açıklarında
İran'dan Trump için yakalama kararı! Kırmızı bülten çıkarıldı
Emekliler bayram ikramiyesinde artış istiyor
'Kooperatifçiliğe yeni bir anlayış getirdik'
Genç yaşta ayrıldığı memleketinde göçü önlemek için fabrika kuruyor
Filistin Yönetimi: Netanyahu, ilhaktan sonra müzakere edecek tek bir Filistinli bulamayacaktır
Afganistan'da patlama: 23 sivil hayatını kaybetti
Macaristan'dan Rum kesimi ve AB'ye Türkiye dersi! Türkiye'ye karşı ikiyüzlü tutumu bırakın
29 Haziran 2020 Pazartesi 15:26:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 15:26:00

'Dünyanın en derin ikinci kanyonu' yeni yürüyüş yoluyla ziyaretçilerini cezbedecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve "Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu'ndaki 1100 metrelik yürüyüş yolu yeniden düzenlenip turistlere keyifli bir gezinti imkanı sunulacak.

Valla Kanyonu'nun giriş kısmında bulunan Muratbaşı burgulu seyir kulesine giden 1100 metrelik yürüyüş yolu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce yeniden düzenlenmesi için ihale edildi.

DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küre Dağları Milli Parkı'nın, kanyonları, mağaraları ve şelaleleri ile öne çıktığını söyledi

"Valla Kanyonu dünyaca bilinen, tanınan çok önemli bir kanyon"

Başyiğit, "Valla Kanyonu dünyaca bilinen, tanınan çok önemli bir kanyon. Özellikle derinlikte 1200 metreye çıkan duvar yüksekliği ve 12 kilometreyi bulan uzunluğu ile geçişi çok zor bir kanyon. " dedi.

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu"nu herkesin görmesini istediklerini vurgulayan Başyiğit, şunları kaydetti:

"Valla'nın görülmeye değer özelikleri var. Bunu herkesin görmesini sağlamak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzce onaylanan seyir teras projeleri ile seyir terasları yaptık. Kerte köyüne bir seyir teras yaptık. Çok güzel bir manzarası var. Ayrıca şu an bulunduğumuz yere de Muratbaşı Burgulu Seyir Terası'nı yaptık. Muratbaşı kule seyir terasımıza doğaseverler tarafından büyük ilgi gösterildiğini gördük. Buraya ulaşımı daha kolay hale getirmek için çalışma başlattık. 1100 metrelik bir yürüyüş yolu var. Bu 1100 metrelik yürüyüş yolunun yer yer bozuk olan yerleri var. Oralarda zemin düzeltmesi ve genişletme yapacağız. Kayalık olan yerlerde de yürüyüş platformu yapılacak. Valla Kanyonu'na daha rahat bir ulaşım sağlamak için yürüyüş yolunun ihalesini yaptık."

Bölgeye ilginin her geçen gün arttığını aktaran Başyiğit, "Burası bittikten ve tanıtıldıktan sonra burada çok büyük ziyaretçi yoğunluğunun olduğunu göreceğiz." ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER