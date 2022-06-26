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26 Haziran 2022 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:26 Haziran 2022 Pazar 16:30:00

Dünyanın en derin batık gemisi bulundu

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İkinci Dünya Savaşı sırasında Filipin Denizi'nde batan ABD donanmasına ait "Sammy B" destroyeri, deniz seviyesinin yaklaşık 7 kilometre altında bulundu. Destroyerin, şimdiye kadar "en derinde bulunan batık gemisi" olduğu belirtildi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Filipin Denizi'nde batan ABD donanmasına ait "Sammy B" destroyeri, deniz seviyesinin yaklaşık 7 kilometre altında bulundu. Destroyerin, şimdiye kadar "en derinde bulunan batık gemisi" olduğu belirtildi.

Amerikalı emekli deniz subayı ve derin dalış yapan bir denizaltısı bulunan Victor Vescovo, dünyanın en derin gemi batığının bulunduğunu duyurdu. Vescovo, Ekim 1944'te Filipin Denizi'nde Samar Açıklarındaki muharebe sırasında batan ABD Donanması ait "USS Samuel B Roberts" destroyerinin, deniz seviyesinin 6 bin 900 kilometre altında bulunduğunu açıkladı. Geminin hasar aldığını, ancak büyük ölçüde sağlam olduğunu belirten Vescovo, kaybolan gemiyi bulmanın olağanüstü bir duygu olduğunu ifade etti. Vescovo, "Bu gemi enkazlarının, savaşların son tanıkları olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Vescovo'ya ait "Limiting Factor" denizaltısı tarafından kaydedilen görüntülerde, geminin gövdesinde top ve kurşun izleri olduğu belirtiliyor. ABD ile Japonya donanmalarının karşı karşıya geldiği savaşta geminin 224 kişilik mürettebatından 89'u öldürülmüştü. Hayatta kalan 120 kişi ise 50 saat boyunca botlarla kurtarılmayı beklemişti. Samar Savaşı, tarihin en büyük deniz savaşlarından biri olarak nitelendiriliyor.

Kayıp 2 ABD gemisi daha var

Vescovo'nun keşif gezisini organize eden ve yöneten Kelvin Murray ise, "Henüz bulunamayan 2 Amerikan gemisi daha var. Batmış olabilecekleri yerle ilgili kayıtlarımız var ama bu, samanlıkta iğne aramak gibi. Araştırmalarımızı daha da çok arttıracağız" ifadelerini kullandı.

Uzaya da çıkmıştı

Öte yandan, Vescovo geçtiğimiz yıl yine ABD Donanmasına ait USS Johnston gemisini, 6 bin 500 kilometre derinlikte bulmuştu. Dünyanın 5 okyanusundaki en derin noktaları ziyaret eden ilk kişi olan Vescovo, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Blues Origins şirketi tarafından uzay turizmi için geliştirilen New Shepard kapsülüyle uzaya giden isimler arasında yer almıştı.

Etiketler : Dünyanın en derin batık gemisi USS Johnston gemisi Vescovo Amazon' Sammy B
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