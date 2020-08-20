Dünyanın 5.'si bulundu... Altın renkli kaplumbağa yerel halk tarafından kutsal ilan edildi

Dünyanın 5.'si bulundu... Altın renkli kaplumbağa yerel halk tarafından kutsal ilan edildi

Nepal'de bulunan altın renkli kaplumbağa yerel halk tarafından 'Hindu tanrısı Vishnu'nun enkarnasyonu olarak' kabul edildi. Uzmanlar, kaplumbağanın dünyada görülen 5'inci altın renkli kaplumbağa olduğuna inanıyor.



Uzmanlar, kaplumbağanın dünyada görülen 5’inci altın renkli kaplumbağa olduğuna inanıyor.

Benzersiz altın rengiyle çok nadir görülen genetik mutasyondan kaynaklandığı belirtilen kaplumbağanın, pigmentlerindeki eksiklikten dolayı sarı rengi taşıyan hücrelerin baskın hale gelmesi sebebiyle altın rengini alıyor.

YEREL HALK KUTSAL KABUL ETTİ

Yerel halk ise kaplumbağanın Hindu tanrısı Vishnu’nun enkarnasyonu olduğuna inanarak, altın renkli kaplumbağayı kutsal kabul etti. Kaplumbağa, dünyada görülen 5’inci altın renkli kaplumbağa olduğu belirtildi.