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23 Aralık 2022 Cuma 20:30:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 20:30:00

Dünyaları alkışlarla aydınlanıyor

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Görme engelli Müzeyyen Teyze ve Ahmet Amca 65 yaşından sonra tiyatrocu oldu. İkinci oyunlarıyla sahneye çıkmaya hazırlanan iki kafadar, "Hayatımızda tiyatro nedir bilmedik, görmedik ama alkış sesini duyduğumuzda ayaklarımız yerden kesiliyor" dedi.

Görme engelli Müzeyyen Teyze ve Ahmet Amca 65 yaşından sonra tiyatrocu oldu. İkinci oyunlarıyla sahneye çıkmaya hazırlanan iki kafadar, "Hayatımızda tiyatro nedir bilmedik, görmedik ama alkış sesini duyduğumuzda ayaklarımız yerden kesiliyor" dedi.

"HAYATA FARKLI BAKIYORUZ"

Kastamonu Görme Engelliler Derneği üyelerinin oluşturduğu "Ekip Moni" tiyatro topluluğunda yer alan 69 yaşındaki Müzeyyen Karakoca ve 65 yaşındaki Ahmet Kökmen, ikinci kez seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mayıs ayında sahneledikleri "Hayata Farklı Bakıyoruz" tiyatro oyunu ile izleyicinin beğenisini toplayan "Ekip Moni", ikinci oyunları "Buz Dağı"nın provalarına başladı.

MOTİVASYON KAYNAKLARI O SES

Ekipte yer alan iki isim 65 yaşın üstünde olmalarına rağmen amatör tiyatrocu olmanın mutluluğunu yaşıyor. Mayıs ayında tiyatro ile tanışan Karakoca ve Kökmen, yeni oyunlarını sahneleyecekleri ocak ayını heyecanla bekliyor. Müzeyyen Karakoca, "Seyircinin alkışı şevk veriyor, gayret veriyor" derken Ahmet Kökmen de "Oynarken alkış olduğu zaman daha bir mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Dernek Başkanı Cahit Kuşoğlu, görme engellilerin de tiyatro yapabileceğini gösterebilmek, farkındalık oluşturmak için yola çıktıklarını söyledi.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Necati Korkmazer kırsalda yaşayan 15 yaşındaki görme engelli çocukları da sahneye çıkartmak istediklerini ifade etti.

Etiketler : Görme Engelliler Derneği Kastamonu Müzeyyen Teyze ve Ahmet Amca
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