Dünyada örneği yok! Bu bitki sadece Tuz Gölü'nde yetişiyor

AKSARAY Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Karaman Erkul, Tuz Gölü havzasında 70'ten fazla endemik bitki yetiştiğini ve bunlardan bir tanesinin de 'tuz beğendi' olduğunu söyledi. Doç. Dr. Erkul, ''Bu bitki sadece dünyada Eskil ilçesinin doğu bölümlerinde yer alıyor ve çiçek açmış durumda'' dedi.

