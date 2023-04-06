Dünyada 600 milyon sokak hayvanı var

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünya genelinde 600 milyona yakın sokak hayvanı olduğu düşünülürken bu sayının 1 milyarı aşkın nüfusu olan Hindistan'da 80 milyon, Çin'de 75 milyon, ABD'de 48 milyon ve yaklaşık 11 milyon nüfuslu Yunanistan'da ise 3 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bu hayvanların bir kısmını evden kaçan ya da sokağa terk edilen sahipli köpekler ile sahipli köpeklerden doğup terk edilen yavrular oluştururken önemli bir kısmını ise sokak hayvanlarından doğan yeni nesil oluşturuyor. Hayvan Evsizliği Endeksi'nin 9 ülkede hazırladığı rapora göre ise Hindistan ve Çin en çok sokak hayvanı bulunan ülkeler olarak dikkati çekiyor.



Hindistan tahminen 80 milyon sokak hayvanının yaşadığı bir ülke olarak ilk sırada yer alırken ülkede yaklaşık 10 milyon sahipsiz kedi, 62 milyon da sahipsiz köpek olduğu düşünülüyor.

Çin'de ise 52 milyon sokak kedisi ve 20 milyon sokak köpeği bulunduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 3 milyon sokak hayvanının da barınaklarda bulunduğu Çin'i toplamda 48 milyon sokak hayvanı olan ABD takip ediyor.

Nüfusuna oranla en çok sokak hayvanı bulunan ülke ise Yunanistan. Yaklaşık nüfusu 11 milyon olan Yunanistan'ın sokak hayvanı nüfusu ise 3 milyon.

Yunanistan'da yaklaşık 2 milyon kedi, 700 bin köpek sokaklarda yaşarken barınaklarda 140 bine yakın sahipsiz hayvan bulunuyor.

Hollanda'da sokak köpeği sayısı sıfır

Sokaklarda yaşamak hayvanlar için riskler barındırırken topluma ve çevreye de zarar verebiliyor. Sokak hayvanları açlık, hastalık, başka hayvanların saldırısına uğrama ve yol kazalarında ölme ya da yaralanma riskiyle karşı karşıya.

Taşıdıkları hastalıklar, saldırganlık durumu ve bölgesini koruma içgüdüsü ile bulundukları bölgenin endemik canlılarına da zarar verme potansiyeli bulunan sokak hayvanları zaman zaman insanlara da saldırıyor.

Çevreye ve topluma olan zararlarından ötürü birçok ülke sokak hayvanlarına karşı önlemler alıyor. Örneğin Hollanda, uyguladığı politikalarla ülkedeki sokak köpeği sayısını sıfıra indirmeyi başardı. Üstelik köpekleri itlaf etmeden.

Hollanda, 19. yüzyılda köpek vergisiyle, zaten çok sayıda sokak köpeği olan sokaklar ise sahiplerinin vergi nedeniyle terk ettiği yeni köpeklerle tanıştı. Bu durum sokaklardaki köpek sayısını artırınca hareket geçen hayvan hakları savunucuları 1864 Hollanda Hayvanları Koruma Derneğini kurdu.

Derneğin o günden bu yana yaptığı girişimlerle sokak hayvanları toplanıyor, kısırlaştırılıyor ve üremelerinin önüne geçiliyor. Hollanda'da bugün petshoplarda satılan hayvanlar büyük vergilere tabi tutulurken halk, barınaklardaki hayvanları sahipleniyor.

Hollanda'daki barınak hayvanları düzenli aşılanarak hastalık kapmaları ve yaymaları da engelleniyor.