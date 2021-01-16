Dünya matematik şampiyonu Hakkari'den

Yusuf Eymen, birçok ülkeden katılan 2 bin 557 öğrenci arasında birinci geldi. Babası Orhan Velieceoğlu, “Oğlum, 4 yaşında okumayı öğrendi, sürekli test çözüyor. Satranç ve zeka oyunlarında da başarılı” dedi.



Yusuf Eymen'in öğretmeni Recep Sevmiş de sınavı öğrenince öğrencisinin katılmasını istediğini anlatarak, “Bu yıl benim için özel çünkü Yusuf gibi başarılı bir öğrenci ile tanıştım. Yusuf Eymen 4 yaşında okumaya geçen bir öğrenci. Boş zamanlarda Yusuf’u okula çağırıyordum. Beraber test çözüp, okumayı geliştirdik. Satranç ve zeka oyunları oynadık. Yusuf'taki zekayı ben gördüm. 2 bin 557 öğrencinin katıldığı sınavda birinci oldu. Bunun için önce öğrencimi sonra ailesini tebrik ediyorum. Hakkari'nin gururu oldu" diye konuştu.

Dünya birincisi olan Yusuf Eymen Velieceoğlu da öğretmeni ve ailesinin desteği ile bu başarıyı yakaladığını belirterek, "Hakkari Şehit Selahattin İlköğretim Okulu'nda okuyorum. Öğretmenim bir sınav olduğunu söyledi. Babama sordum ve sınava girdim. Bütün soruları doğru cevapladım. Bu yüzden dünya birincisi oldum. Çok mutluyum. Öğretmenimi, annemi ve babamı çok seviyorum" dedi.

