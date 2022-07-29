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29 Temmuz 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 18:00:00

Dünya bu Türk'ü konuşuyor! Hırsızı toz beziyle kaçırdı

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Hollanda'da fırın işleten Latife Peker, dükkana elinde satırla girip kasayı boşaltmaya kalkışan hırsıza toz beziyle müdahale etti. Elindeki bezle suratına vurduğu hırsızın, cam temizleyici sıkarak etkisiz hale getiren Türk kadını dünyayı şaşkına uğrattı.

SANİYELER İÇİNDE BERTARAF ETTİ

Hollanda'nın Deventer kentinde yaşayan yaşayan Latife Peker (48), oğluna ait Mevlana adlı fırında temizlik yaptığı sırada içeriye satırlı bir soyguncu girdi. Peker, kasaya yönelen maskeli soyguncuyu elindeki toz beziyle dövmeye başladı.

Diğer elindeki cam temizleyiciden de soyguncunun yüzüne sıkan Türk kadını, saniyeler içinde hırsızı püskürtmeyi başardı.

İŞTE TÜRK KADINININ CESARETİ

Peker'e direnemeyen soyguncu, dükkandan kaçarken içeri müşteri girdi. Müşteri de hiç düşünmeden hırsıza müdahale etti.

O anlar dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Peker'in hırsızı bezle kovalaması, Hollanda basınında da yankı uyandırdı. Haberlerde Peker'in hırsıza karşı "cesur bir şekilde" bezle müdahale ettiğine dikkat çekildi.

Etiketler : hollanda toz bezi hırsız
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