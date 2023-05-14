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14 Mayıs 2023 Pazar 07:18:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 07:18:00

Dünya aydınlatan Esmer

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Görme engelli Huri Kaşıkçı, Rehber Köpekler Derneği'ne başvurarak kendisine rehber köpek verilmesini rica etti. Kısa sürede özel eğitimli 'Esmer' ile eşleştirilen genç kadının 3,5 ay önce yanına gelen yol arkadaşı sayesinde dünyası aydınlandı.

DERNEK YETKİLİLERİ EVE GİTTİ

Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nde şube müdürü olan görme engelli Huriye Kaşıkçı, yaklaşık 6 ay önce Rehber Köpekler Derneği'ne başvuruda bulundu. Bir rehber köpek sahiplenmek istediğini ifade eden Kaşıkçı'nın evine kısa süre sonra dernek yetkilileri yanlarında özel eğitimli Esmer ile birlikte ziyarete gitti.

Huriye Kaşıkçı, "Yol arkadaşımla eşleşmemin ardından daha özgür ve bağımsız hareket edebildim" dedi.

CAN DOSTU İLE İLK KARŞILAŞMA

Esmer'in görür görmez sevip, ilgi gösterdiği Huriye Kaşıkçı'nın o andan itibaren dünyası aydınlandı. Çünkü görme engellilere yardımcı olup hayatlarını kolaylaştırması için özel bir eğitim alan Esmer artık onun yol arkadaşı olmuştu. Eğitimli köpeklerin sahiplerini seçtiğini söyleyen yetkililerden bir buçuk aylık bir eğitim alan Kaşıkçı ile can dostu artık her yere birlikte gidiyor.

Etiketler : görme engelli rehber köpek huri kaşıkçı esmer
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