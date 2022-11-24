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24 Kasım 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 16:00:00

Dünya aydınlatan çocuklar

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TRABZON'da, doğuştan görme engelli olan Aslı-Gökhan Karakaş (41) çifti, karanlık dünyalarını, çocuklarına olan sevgileriyle aydınlatıyor. 10 yaşındaki kızları Sümeyye 5 yıldır lenf kanseri tedavisi görüyor.

TRABZON'da, doğuştan görme engelli olan Aslı-Gökhan Karakaş (41) çifti, karanlık dünyalarını, çocuklarına olan sevgileriyle aydınlatıyor. 10 yaşındaki kızları Sümeyye 5 yıldır lenf kanseri tedavisi görüyor.

12 yaşındaki oğulları Eren ile Sümeyye bir yandan eğitimlerini sürdürürken bir yandan anne-babalarının günlük işlerine yardımcı oluyor. Aslı Karakaş, "Çocuklarım benim her şeyim, görmeyen gözlerim" diyor.

Etiketler : Dünya aydınlatan çocuklar TRABZON Aslı-Gökhan Karakaş
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