Dün Penguenlerin günüydü

İklim değişikliği nedeniyle türleri tehlikede olan penguenler için farkındalık oluşturmaya çalışmak amacıyla, her yıl 20 Ocak'ta "Dünya Penguen Farkındalık Günü" kutlanıyor. Bursa Hayvanat Bahçesi'nde koruma altında tutulan 22 Afrika pengueni bu özel günlerinde en sevdiği yiyecek olan sardalya ile beslendi.

