Düğüne gidemezsek yemeği gelir

Çareyi evlere paket servis yapmakta bulan bir aşçı, günde 2 bin sipariş dağıtıyor.



'PİLAVIN NE ZAMAN' DİYE SORULUR?

Birbirinden lezzetli yemek ve tatlılarla zengin bir mutfak kültürüne sahip Konya'da vatandaşlar, en mutlu günleri şölene dönüştüren yemeklerden vazgeçemiyor. Evlilik çağında olan gençlere, 'Pilavın ne zaman?' ya da 'Ne zaman pilav dökeceksiniz?' diyen Konya halkı salgın sürecinde düğünler yapılamayınca kültürlerinnin bir parçası haline gelen yemeklerden de mahrum kaldı.

5 KİŞİLİK PAKET 200 LİRAYA SATILIYOR

Kentte düğün organizasyonları yapan aşçı Tayyar Sami Atiker, bunu fırsat bildi ve evlere 'düğün yemeği paketi' satmaya başladı. Düğün yemeği paketinde yayla çorbası, düğün pilavı, dana kavurma, bamya çorbası, zerde tatlısı ve irmik helvası var. 5 kişilik hazırlanan paketler 200 liradan satılıyor. Atiker, "14 aydır, günde 2 bin kişilik yemek yapıyoruz. Yiyenler 'gerçekten çok özlemiştik' diyor" dedi.

Yemekleri, 30 kişilik ekibin hummalı çalışmasıyla yaparak servis ettiklerini söyleyen aşçı Tayyar Sami Atiker, "Düğün pilavı Konyalılar için gerçekten çok özeldir. Bizimkisi yarım elma gönül alma. İnsanlar düğün yemeklerine özlemini bu şekilde gideriyor" diye konuştu.

