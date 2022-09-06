Düğünde ilginç takı töreni Oy kullanır gibi zarf attılar

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Ali Çavuş Mahallesi'nde, Şerefan Aşireti'ne mensup İsmail Olaş ile Eylem Ölmez'in 2 gün 2 gece süren düğününde, geleneksel olduğu söylenen takı töreni ilgi topladı. Seçimlerde kullanılan sandıklardan biri, düğüne getirildi.



Takı vermek isteyenlere kalem ve zarf verildi. Davetliler, sıraya girip seçimde oy kullanır gibi takı zarflarını sandığa attı. Düğün bitene kadar damat ve sağdıç sandık başından ayrılmadı. Gün boyu süren takı töreni sonrası açılan sandıktaki zarflar oy sayar gibi sayıldı.