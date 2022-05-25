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25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:45:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:04:00

Düğün sezonu açıldı: Kuyumculardan tektaş uyarısı

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Pandemi tedbirlerinin rahalatılmasının ardından yaz aylarının da yaklaşmasıyla birlikte düğün hazırlıkları başladı. Altın satışlarının arttığı bu dönemde kuyumcular özellikle tektaş yüzüğe olan ilgiden memnun. Salba Mücevherat'ın sahibi Salih Babacan, tektaş alırken sadece büyüklüğüne değil, taşın rengine, işçiliği ve karatına çok dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Pandemi tedbirlerinin rahalatılmasının ardından yaz aylarının da yaklaşmasıyla birlikte düğün hazırlıkları başladı. Altın satışlarının arttığı bu dönemde kuyumcular özellikle tektaş yüzüğe olan ilgiden memnun. Salba Mücevherat'ın sahibi Salih Babacan, tektaş alırken sadece büyüklüğüne değil, taşın rengine, işçiliği ve karatına çok dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Karatı arttıkça fiyatları yükselen tektaşların renk ve kesiminin de önemini vurgulayan Salih Babacan, "Evlenmek başlı başına oldukça masraflı bir süreç. Hele çiftler tüm adetleri yerine getirmek isterse, söz töreni, nişan, kınası. bohçası, düğündü derken harcamalar ekonomik olarak epey zorluyor. Ama gelinler tek taş olmadan evlenme teklifini kabul etmek istemiyor" dedi. Bazısı evlilik teklifi sırasında verilen yüzüğün taşının büyüklüğüne çok önem veriyor, tek taşın büyüklüğü aşkın büyüklüğüyle alakalı olmadığını, önemli olan parmakta duruşu, taşın kalitesi, işçiliği ve ilişkilerinin gücü olduğunu vurguladı.

Etiketler : Düğün sezonu açıldı Salba Mücevherat Salih Babacan tektaş
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