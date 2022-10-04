Düğün konvoyunun önünü kesen çocuklara tekme attı

Sultanbeyli'de, caddeden geçen gelin arabasının önü bahşiş zarfı almak isteyen bir grup çocuk tarafından kesildi.

Konvoydaki bir aracın sürücüsü, araçların geçişine izin vermeyen çocukları tekme ve tokat atarak uzaklaştırmaya çalıştı. Tekme attığı çocuklardan biri ise yere savruldu.

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.