Düğün konvoyunun önünü kesen çocuklara tekme attı
Kaynak: DHA, AA
İstanbul Sultanbeyli'de düğün konvoyundaki bir araç sürücüsü, gelin arabasının önünü kesen çocukları tekmeleyerek uzaklaştırmaya çalıştı. Sürücünün tekme attığı bir çocuk yere savruldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultanbeyli'de, caddeden geçen gelin arabasının önü bahşiş zarfı almak isteyen bir grup çocuk tarafından kesildi.
Konvoydaki bir aracın sürücüsü, araçların geçişine izin vermeyen çocukları tekme ve tokat atarak uzaklaştırmaya çalıştı. Tekme attığı çocuklardan biri ise yere savruldu.
O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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