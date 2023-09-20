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20 Eylül 2023 Çarşamba 21:00:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 21:00:00

Düğün konvoyunda drift pahalıya patladı: 146 bin lira ceza

Kaynak: AA

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İstanbul'da düğün konvoyunda drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 7 araç sürücüsüne 146 bin 659 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Haliç mevkisi ve Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu'nda trafik akışını engelleyen düğün konvoyundaki bazı sürücülerin drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

7 sürücü gözaltına alındı

Araçların plakalarından kimlikleri tespit edilen sürücüler H.K, A.A, Ö.O.K, B.Ö, E.P, T.T.K ve Y.E.Ö. gözaltına alındı. 7 sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 146 bin 659 lira para cezası uygulandı.

"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adliyeye sevk edilen sürücüler, "yurt dışına çıkış yasağı, düzenli imza verme ve her türlü taşıtı kullanmama"yı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler : istanbul drift ceza
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