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20 Ekim 2020 Salı 17:48:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 17:48:00

Düğün konvoyu süsüyle mülteci kaçakçılığı polise takıldı

Kaynak: AA

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Batman'da ilginç bir olay yaşandı. 3 araçlık düğün konvoyundan şüphelenen polis yaptığı incelemede konvoyda 16 göçmen olduğunu tespit etti.

Batman'da göçmenler ilginç bir yönteme başvurdu. Kendilerine düğün konvoyu süsü veren 16 mülteci emniyet güçleri tarafından yakalanarak karakola götürüldü.

Kent girişinde 3 araçlık bir düğün konvoyu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

Konvoyda gelinlik giymiş bir kadın ve yolculardan şüphelenen ekipler, yaptıkları incelemede 3 araçta 12'si Irak ve 4'ü Suriye uyruklu 16 göçmen olduğunu tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, Suriyeli 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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