Düğün hasılatı 1.5 milyon lira DÜĞÜNÜN HASILATI 1.5 MİLYON LİRA

Hakkari'de yaşayan Diri aşiretine mensup iş insanı Habip Öner'in emlakçı oğlu İshak Öner ile Van'da yaşayan Ertoşi aşiretinin bir kolu Alan aşiretinden Fazıl Parım'ın kızı Evin Parım, dünyaevine girdi.



Düğüne İran, Irak ve yurt genelinden 3 bin kişi katılırken, davetliler için 50 küçükbaş kesilerek kavurma ikramında bulunuldu. Düğünde gelinle damada 1,5 milyon liralık takı ve para takıldı.