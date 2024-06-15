Bir kişinin yüzüne baktığınızda ilk ilginizi çeken yer neresi? Bu yazıyı okuduktan sonra dudaklar olacağına eminiz. Dudakların, karakterinizin bilinmeyenleri gözler önüne serdiğini biliyor muydunuz?

Dudaklarınızın şekli sizin hakkınızda ne söylüyor? Hadi gelin beraber bakalım...

DUDAKLARINIZDAN KALBİNİZE KİŞİLİK ANALİZİ

YUVARLAK DUDAKLAR

Eğer üst dudağınızın 'M' kısmı, yuvarlak ve 'm' harfine benziyorsa siz 'yuvarlak dudaklar' kısmına giriyorsunuz.

Genel olarak yuvarlak dudaklara sahip kişilerin fazlasıyla detaycı olduklarını söyleyebiliriz. Nazik olarak bilinen yuvarlak dudaklarla şefkat konusunda ise kimse yarışamaz. Ayrıca verdikleri değeri aldıklarında onlardan mutlusu olmaz.

KALP ŞEKLİNDE DUDAKLAR

Üst dudağınızın 'M' yapan kısmı sivri hatta kalbi andırıyorsa siz 'kalp şeklindeki dudaklara' sahipsinizdir.

Kalp şeklindeki dudaklara sahip kimseler, sosyal kişiliklerdir. Kıvrak zekalı olan kişiler, iletişim konusunda da profesyonelliklerini ortaya koyar. Sanatçı bir ruha sahip olan kalp dudaklılar, ayrıca çokta romantiklerdir.

DOLGUN DUDAKLAR

Hem üst hem de alt dudağınız dolgunsa okumaya devam ediniz...

Dolgun dudaklara sahipseniz eğer insanlara karşı çok özverili olduğunuzu söyleyebiliriz. Hayatlarındaki insanlara çok değer veren dolgun dudaklılar çok fedakarlardır. E hal böyle olunca harika ebeveyn olduklarını da söylemesek olmaz. Kısacası dolgun dudaklı insanlar, özel insanlardır onları kaybetmeyin.

İNCE DUDAKLAR

Bu şekilde dudaklara sahip kişiler genellikle yalnızlığı severler. Hiçbir zaman dikkat çekmek veyahut popüler olma gibi dertleri yoktur. Genellikle ilişkilerinde rahat olmak isterler. Sınırlarına saygı bekleyen bu dudak yapısına sahip kişiler, son derece sağlam ilişkiler kurabilirler.

NİZAMİ DUDAKLAR

Dudaklarınız ne ince ne kalın tam kıvamındaysa buraya!

Nizami dudaklara sahip kişiler, denge insanıdır. Adeta onlarla mutlu olmadan bir anınız geçmez. Çünkü gelgitlerden dramalardan nefret ederler. Onlardan bir tane bulduysanız eğer sakın bırakmayın, yoksa bir daha karşılaşmak zor olur.

ÜST ÇİZGİSİ BELİRSİZ DUDAKLAR

Böyle bir dudak tipine sahipseniz oldukça arkadaş canlısı olduğunuzu söyleyebiliriz. Ayrıca samimi olan bu kimseler kendilerinden çok etraflarındaki kişileri önemserler. Onlara eğlenmekte evlenmekte çok yakışır.

KISA VE DOLGUN DUDAKLAR

Hem kısa hem dolgun dudaklar dikkatle okuyunuz... Özellikle bu yapıda dudaklara sahip kişiler her şeyde ilk kendilerini düşünürler. Eğer onlara yeteri kadar ilgi ve sevgi verirseniz sizi ve ilişkinizi sahiplenebilirler. Zor kişilikler olduklarını söyleyebiliriz ancak kalplerinizi fethettiyseniz size dünyada cenneti yaşatabilirler.

ÜST DUDAĞI ÇOK İNCE DUDAKLAR

Bu dudak şekline sahip kişiler bu hayatta sadece çalışmayı severler. Hırslı ve disiplinli olan kişiler, hayallerini amaca dönüştürür. Çalışmaktan sevmeye vakit ayırmasalar da onu da hakkıyla yaparlar.

GENİŞ VE DOLGUN DUDAKLAR

Geniş ve dolgun dudaklı kişiler konuşmayı çok severler. İletişim konusunda profesyonel olan bu dudaklara sahip kişiler, sizi sözleriyle etkisi altına alır.