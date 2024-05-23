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23 Mayıs 2024 Perşembe 13:15:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2024 Perşembe 13:15:00

Dronu görünce kaçmaya başladılar!

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Karaman'da drone gören yaşlı vatandaşlar, bir anda koşmaya başladı. Sosyal medyada yayılan görüntülere "UFO mu sandılar acaba?" yorumu yapıldı. İşte dron gören yaşlı vatandaşları kaçtığı anlar...

Hayatlarında ilk kez dron gören vatandaşlar, yüzleri tebessüm ettiren görüntülere sahne oldu.

Karaman'da bir drondan çekilen görüntülerde, yaşlı vatandaşların koştuğu anlar yer aldı.

Hızla sosyal medyada paylaşılan görüntülere kullanıcılar büyük ilgi gösterdi.

"UFO MU SANDILAR ACABA?"

Karaman'da dron görünce panikleyip kaçmaya başlayan vatandaşların görüntülerini sosyal medyadan izleyen kullanıcılar, "UFO mu sandılar acaba?" yorumunda bulundu.

Drondan kaçan vatandaşların görüntüleri, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

İşte o anlar...

Etiketler : karaman dron ufo vatandaş panik
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