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08 Haziran 2020 Pazartesi 16:08:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 16:08:00

Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük hayatını kaybetti

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Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük, yaşamını yitirdi.

Bir süredir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Küçük bugün vefat etti.

KKTC'deki siyasetçiler Küçük'ün ölümü dolayısıyla taziye ve başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı mesajında, Süheyla Küçük'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini kaydetti.

Akıncı, "Merhumeye Allah'tan rahmet dilerken, sevgili oğlu Mehmet Küçük'ün acısını paylaşır, tüm sevenlerine ve toplumumuza başsağlığı dilerim." açıklamasında bulundu.

Başbakan Ersin Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Süheyla Küçük'ün ölümünü derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Tatar, "Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin eski başkanlarından Süheyla Küçük'e Allah’tan rahmet , yakınlarına, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Tarihimize tanıklık etmiş bir hanımefendiydi"

KKTC Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, yayımladığı taziye mesajında, Süheyla Küçük'ün ölüm haberini üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

"Sayın Süheyla Küçük, mücadele yıllarında Dr. Küçük'ün her zaman yanında olmuş, acılarla dolu olduğu kadar büyük zaferler de içeren tarihimize tanıklık etmiş bir hanımefendiydi." diyen Uluçay, Küçük'ün vefatı sebebiyle ailesine, sevenlerine ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise Facebook'tan yaptığı paylaşımda "Süheyla hanım Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin en önemli ismi olan Dr. Küçük ile büyük bedeller ödeyerek bu yolu birlikte yürüyen, toplum yararını ön plana koyabilen sorumluluk sahibi gerçek bir hanımefendiydi." ifadelerine yer verdi.

Özersay, Kıbrıs Türk halkının Süheyla Küçük'ü her zaman sevgi, saygı ve minnetle hatırlayacağını belirterek, "Ailesinin ve halkımızın başı sağolsun." açıklamasında bulundu.

Dr. Fazıl Küçük 15 Ocak 1984'te yaşamını yitirdi.

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