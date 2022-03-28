28 Mart 2022 Pazartesi 10:35:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 10:35:00
Down sendromlu öğrencilerden gösteri
Kahramanmaraş'ta 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sanat gösterisi düzenlendi.
Kahramanmaraş'ta 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sanat gösterisi düzenlendi. Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören down sendromlu minikler, 'Sanat Gösterisi' adı altında düzenlenen etkinlikte hem tiyatro oyunu sergiledi hem de söylediği şarkılarla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.