Down sendromlu öğrencilerden gösteri

Kahramanmaraş'ta 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sanat gösterisi düzenlendi. Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören down sendromlu minikler, 'Sanat Gösterisi' adı altında düzenlenen etkinlikte hem tiyatro oyunu sergiledi hem de söylediği şarkılarla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.