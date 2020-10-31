31 Ekim 2020 Cumartesi 14:08:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 13:19:00
Down sendromlu Doğukan'ın hayali gerçek oldu
Sinop'ta yaşayan down sendromlu 22 yaşındaki Doğukan Can Bafralı, en büyük hayali berberlik mesleğini yapabilmek için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kuaförlük kursuna katıldı.
Özel durumuna rağmen eğitimlerde gösterdiği başarısıyla dikkati çeken Doğukan Can Bafralı, çıraklık belgesini almasının ardından bir erkek berberinde işe girerek, çok sevdiği mesleğini yapmaya başladı. İş yerine gelen müşteriler tarafından da yakın ilgi gösterilen Bafralı, azmi ve çalışkanlığıyla çevresine örnek oluyor.