Down sendromlu Doğukan'ın hayali gerçek oldu

Özel durumuna rağmen eğitimlerde gösterdiği başarısıyla dikkati çeken Doğukan Can Bafralı, çıraklık belgesini almasının ardından bir erkek berberinde işe girerek, çok sevdiği mesleğini yapmaya başladı. İş yerine gelen müşteriler tarafından da yakın ilgi gösterilen Bafralı, azmi ve çalışkanlığıyla çevresine örnek oluyor.