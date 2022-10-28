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Dövme sanatçısı Ulaş Yeşilyurt kimdir?
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28 Ekim 2022 Cuma 09:16:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 09:16:00

Dövme sanatçısı Ulaş Yeşilyurt kimdir?

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23 yaşındaki genç dövme sanatçısı Ulaş Yeşilyurt, iddialı çalışmalarıyla kısa sürede sektöre damgasını vurdu. İzmir'de Hygge Skin Art adında bir stüdyosu bulunan Yeşilyurt, yaptığı dövmeleri sosyal medyada paylaşmaya başlayınca adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Aynı zamanda grafik tasarımcı olan Yeşilyurt'la ilgili merak edilenler, haberimizde...

Ulaş Yeşilyurt, 1999 yılında İzmir'de doğdu. Henüz küçük bir çocukken sanatla ilgilenmeye başlayan Yeşilyurt, 11 yaşındayken müziğe ve resim yapmaya merak sardı. Ortaokulun ardından resim öğretmeni ve ailesinin yönlendirmesiyle güzel sanatlar lisesi sınavlarına girdi. Aldığı hazırlık eğitimiyle İzmir'deki Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandı.

DÖVME AŞKI LİSEDE BAŞLADI

Genç yetenek, lise yıllarında karakalem, yağlı boya, lavi, suluboya, linol baskı ve daha birçok farklı teknikle resimler yaptı, eserleriyle farklı sergilere katıldı. 2015 yılında "İzmir" konulu Ümran Baradan Resim Yarışması'nda yağlı boya çalışmasıyla ikincilik ödülü kazandı. Lisedeyken dövme sanatıyla ilgilenmeye başlayan Ulaş Yeşilyurt, kendisini bu alanda da geliştirmek adına çalışmalar üretti.

ÜNİVERSİTEYİ BİRİNCİLİKLE KAZANDI

Ulaş Yeşilyurt, 2017 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nü birincilikle kazandı. Tasarım alanında teorik ve teknik birçok ders alan ve başarılarla dolu bir eğitim hayatının ardından mezun olan Yeşilyurt, halen Holl Graphic Studio'da grafik tasarım alanında çalışmalar üretiyor. Aynı zamanda İzmir'de kurduğu Hygge Skin Art adlı stüdyosunda dövme yapmaya devam ediyor. 2022'nin Ağustos ayında lise aşkı Simge Güleryüz'le evlenen Yeşilyurt, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Başarılı sanatçı, yaptığı dövmelerle geniş bir takipçi ve hayran kitlesine ulaşmış durumda.

Etiketler : dövme ulaş yeşilyurt dövme sanatı
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