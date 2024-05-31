Yüz tipine göre saç modelleri

Her şeyden önce yüzü tanımak çok önemlidir. Elmacıklar, yanak yüksekliği, çene hattı, alın darlığı gibi özellikler saç boyutunu ve modelini değiştirebilir. Sıra geldi saç şeklinize göre saç modelinizi seçmeye!

Yüz tiplerinin kategorileri

Oval yüz tipi

Yüz uzunluğu elmacık kemiklerinden geniş değilse, alın ve çene hattı uzunluğu daha çok dikkat çekiyorsa, oval yüze sahipsiniz demektir. Düz kesimli saçlara sahip olmak, sizin en iyi haliniz olacaktır.

Dikdörtgen yüz tipi

Yüz uzunluğu oldukça dikkat çekiyorsa, yatay boyutta elmacık ve yanaklarla uzunluğu benziyorsa dikdörtgen yüz tipine sahipsiniz. Yüzünü daha uzun gösterecek saç modellerine ihtiyacınız yok. Yumuşak geçişler, katlı modeller ve kahküller ile modele karar vermek, vereceğiniz en iyi karar olacaktır.

Kare yüz tipi

Alın ve çene köşelerinin geniş açılı olma durumunda ki yüz tipine kare yüz tipi denir. Kısa modeller köşeli yüz hattına daha sert bir görüntü kazandırır. Eğer kısa bir saç tercih etmek istiyorsanız daha havalı olan bob saç kesimini tercih edebilirsiniz.

Kalp-Üçgen yüz tipi

Saçın alın ortasındaki sivri bitişiyle oluşan hat kalbi anımasatır. Çenenin sivri duruşunu daha yumuşak hale getirecek modeller sizi daha modern gösterecektir. Toplu at kuyruğunun da çok yakıştığını söylemeden geçmeyelim!

Elmas yüz tipi

Çene hattının keskin ifadesi, elmacıkların dikkat çekmesi ile oluşan yüz tipine elmas yüz tipi denir. Çenenizin keskin oluşu size maskülen bir hava katar. Ortadan ayrılan dalgalı saç modelleri ise sizi daha feminen bir görüntüye kavuşturacaktır.