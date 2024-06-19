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19 Haziran 2024 Çarşamba 17:38:00 - Güncelleme:19 Haziran 2024 Çarşamba 17:38:00

Dost başa düşman kaşa! Tüm karakteri ele veriyor

Kaynak: GUNES.COM

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Gözler kalbin aynasıysa kaşlar gözlerin yansıması... Yüz tipinize göre doğru oranlı kaşa sahip olmak çok önemli. Kaş şeklinin duygu ve düşüncelerinizi yansıttığını biliyor musunuz? Yüz şekliniz nasıl sizinle uyumlu karaktere sahip olabiliyorsa, kaşlarda karakterinize uyumlu oluyor. Peki hangi kaş hangi anlam ifade ediyor? Kaş şekline göre karakter belirlenir mi? Detaylar haberimizde…

Yüzümüzün ifadesini etkileyen en önemli unsur kaşlardır. Kaş şekilleri sayesinde tarzımızı ortaya koyarak özgün bir stil yaratmış oluruz. Kaşlar, kalın , kavisli, ince olarak seçeneklere ayrılıyor. Karakter analizi yaptığımız sırada yüzü fazlasıyla kaplayan kaşları baz alırız. Peki hangi kaş hangi özelliği temsil ediyor? Detaylar haberimizde...

Kalın kaşlar

Öngörülü, gerçekçi, realist bir karaktere sahipsiniz. Kimseye kolay kolay güvenmez, her zaman kanıta dayalı hareket edersiniz. Ciddi, sorumluluk sahibi karakteriniz sizi rütbeli gösterecek, insanların saygı duymasını sağlayacaktır. Kimsenin hayatına karışmak gibi bir derdiniz yok. Kendi hayatım benim kurallarım diyerek yola devam edersiniz.

İnce kaşlar

Düşünceli, nazik, duygusal bir yapıda olduğunuz işareti. Gözlem yeteneği kuvvetli ve sessiz bir yapıya sahipsiniz. Her yerde her fikrini söylemeyen, sabırlı bir karaktere sahipsiniz. Senaristlerin hayal gücüne yaklaşan bir yaratıcılığa sahipsiniz. Sabırlı olduğunuzu söylesek dahi sabrınız taşınca ortalığı yangın yerine çevirirsiniz.

Seyrek aşağı doğru kaşlar

Hayattan memnun olmayan, mükemmel düşünen, mükemmeliyetçi bir kişiliğiniz var. Kolay kolay beğenmemek ve zor adapte olmak gibi huylarınız var.

Birbirine yakın kaşlar

Kıskanç kişilikli, konsantrasyonu mükemmele yakın bir karaktere sahipsiniz. İnsanları anlamak, empati yapmak tam sizin işiniz...

Etiketler : kaş şekli yüz tipi karakter analizi
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