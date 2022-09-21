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21 Eylül 2022 Çarşamba 21:28:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 21:28:00

Dört bölge için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Kaynak: AA

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Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu için yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 'turuncu' ve 'sarı' kodla uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli; Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden sonra görülecek gök gürültülü sağanağın Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU'NUN DOĞUSUNDA YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ

Tahminlere göre, yarın öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzey ve doğu, Yozgat'ın doğu ve Tokat'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, kuvvetli yağış beklenen, Adana, Artvin, Bursa, Giresun, Hatay, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Yalova, Osmaniye için 'sarı', Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce için ise 'turuncu' kodla uyarı yapıldı.

Etiketler : Doğu Akdeniz İç Anadolu kuvvetli rüzgar
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