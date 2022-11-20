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20 Kasım 2022 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 16:30:00

Dönüşüm Konak

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Afyonkarahisar'da oturan 65 yaşındaki emekli makinist Şakir Yetkin, 25 yıl boyunca hurdacılardan topladığı eski eşyalardan kendi tarzına göre dönüştürdüğü yüzlerce objeyi kiraladığı konakta sergiliyor.

Evinin bodrumunda bunları süs eşyası ve çeşitli objelere dönüştüren Yetkin, yaptığı işi "geri dönüştürme sanatı" olarak tanımlıyor. Kent merkezinde "Dönüşüm Konak" ismini verdiği bir konak kiralayan Yetkin, "Buraya 'Binbir Gece Masalı Müzesi' de diyebilirsiniz" diyor. Müze olarak gördüğü konaktaki bütün objeleri geri dönüşümle yaparak çevreci bir bilinçle hareket ettiğini belirten Yetkin, şöyle konuştu:

"Hurdacılardan satın aldığım eski ev ve mutfak eşyalarını basit dokunuşlarla nostaljik şamdanlara ve farklı objelere dönüştürdüm. Müzemdeki eserlerin hepsi elimden geçti ve hepsinin bir hikayesi var. Çevreci biriyim. Amacım da israfı önlemek ve tasarruf. Buraya 'Binbir Gece Masalı Müzesi' de diyebilirsiniz."

Yetkin, konağında geri dönüşümle yaptığı objelerin yanı sıra eski kitaplar, elbiseler ve hediyelik eşyaları sergilediğini dile getirdi.

Küçük yaştan beri farklı ürünlerin koleksiyonlarını oluşturmayı çok sevdiğini anlatan Yetkin, hurdadan dönüştürdüğü eserlerin de yüzlerce objeden oluşan kişisel bir koleksiyon olduğunu söyledi. Yetkin, "Buradaki objelerin hiçbir yerde eşi benzeri yok. Burada inovasyon ve tasarım var. Benim gözümde buradaki eşyaların değeri 1 milyon lira ama bu paraya ihtiyacım yok. Çünkü kalbim onlarla zengin. Onlarla müzede anımı yaşamaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'ı dünyaya tanıtmak için farklı sergiler hazırlamayı hedeflediğini belirten Yetkin, meraklılarını "Dönüşüm Konak"ı gezmeye, görmeye ve deneyimlemeye davet etti.

Etiketler : afyonkarahisar konak yaşam
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