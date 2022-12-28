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28 Aralık 2022 Çarşamba 01:04:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 01:04:00

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Sahte ruhsatla dolandırıcılık

Kaynak: TRT Haber

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İkinci el otomobil dolandırıcıları, aracını satmak isteyenlerin ruhsatını kopyalayarak alıcıları dolandırıyor.

Son dönemde internet siteleri ve cep telefonu uygulamaları üzerinden yapılan özellikle ikinci el araç alım satımıyla ilgili dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi.

Otomobil alıcı ve satıcılarını hedef alan dolandırıcılar, satılık ilanı verilen araçların sahibini arayarak alıcı olduklarını, kapora göndermek için ruhsatın kopyasını görmek istediklerini söylüyor.

Daha sonra araç sahibinden ilanı kaldırmasını isteyen dolandırıcılar, aracın tüm ruhsat bilgilerini kopyalayarak, daha uygun bir fiyattan otomobili tekrar ilana koyuyor.

İlanı görerek otomobili almak isteyen kişiler, dolandırıcılar tarafından ruhsat gösterilerek kandırılıyor.

Galerici olan Mikail Özçelik de ikinci el araç dolandırıcılarının tuzağına düşenlerden. Piyasa değerinin altındaki iki aracı almak isteyen Özçelik, gerçeğinden ayırt edilemeyen ruhsatları görünce 10 bin TL kaparo gönderdi ancak satıcıdan bir daha haber alamadı.

Sahte ruhsat tuzağı ile dolandırılmamak için görülmeyen, dokunulmayan ve sahibinden emin olunmayan araç için kaparo ödenmemesi gerekiyor.

Etiketler : Dolandırıcılık Otomotiv Dolandırıcı
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