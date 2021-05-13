Dokunduğu duvarı tabloya çeviriyor

Demircan "Bu şekilde çalıştığım kurumlarda hatıralar bırakıyorum. Halen görev yaptığım gençlik merkezinde Çanakkale köşesi yaptım. Gelen öğrenciler, gençler burada, bir mevzi, kara savaşı, deniz savaşı, Çanakkale abidesi, Seyit Onbaşı gibi figürleri görebiliyorlar. Bunun yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in figürlerini yağlı boya ile duvarlarımıza çizmeye çalıştım."

Demircan, kuruma gelen öğrencilerin yaptığı görsel çalışmalarına yardımcı olduğunu dile getirdi.

"BUNDAN SONRAKİ HEDEFİM İSTANBUL'UN FETHİ İLE İLGİLİ BİR KÖŞE YAPMAK"

Görsel çalışmalara ilişkin eğitimi olmadığına dikkati çeken Demircan, şunları kaydetti: "Kurum içerisindeki tabelalardan, işaret levhalarına kadar bütün yönlendirmeleri yağlı boya ile el emeğiyle yapıyorum. 15 Temmuz köşesi, Atatürk köşesi ve değerler eğitimi köşesini yağlı boyayla yaptık. Bunun yanında ilçemizi anlatan bir köşemiz var. Sandıklı'mızı da duvarlara yansıtmaya çalıştık. Bundan sonraki hedefim de İstanbul'un fethi ile ilgili bir köşe yapmak. Önümüzdeki günlerde de bunun çalışmalarına başlayacağız."

